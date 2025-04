Ty: finał był świetny, ale nie będę tęsknić. Recenzja 5. sezonu serialu Netfliksa

Joe został przedstawiony jednocześnie jako bohater i antybohater, dlatego też trudno jest wyważyć sympatię do tego skrzywdzonego w dzieciństwie człowieka z niechęcią związaną z zabijaniem ludzi z zimną krwią. Z jednej strony chce się mu kibicować, a z drugiej - oczekuje się jakieś sprawiedliwości w związku z czynami, które popełnił. Finał sezonu pokazuje, że Joe wcale się nie zmienił, co więcej - niejako zrzuca winę za popełnione zbrodnie na społeczeństwo, którzy wpłynęli na jego światopogląd. Jego zdaniem to ludzie ukształtowali go jako rycerza na białym koniu, który nie cofnie się przed niczym, by chronić bliski, w czym znajduje usprawiedliwienie. A chyba nie do końca powinno to tak wyglądać.