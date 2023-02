Nowy sezon "Ty" jest równie tajemniczy jak poprzednie. Ale czy lepszy?

Pierwsze sezony owiane były tajemnicą, która opierała się na przeszłości i relacjach damsko-męskich głównego bohatera, który potrafił z social mediów wycisnąć wszystko, co się da, by tropem tych informacji podążać za swoimi wybrankami. Najpierw była to Guinevere Beck, niepoprawna romantyczka, stała bywalczyni księgarni, w której pracował Joe. Ich relacja przeplatała się z wydarzeniami z dzieciństwa Joe’ego, a także jego poprzedniej miłości – Candace Stone. Po tragicznej śmierci Beck, Joe opuszcza Nowy Jork, by przyjąć nową tożsamość i już jako Will Bettelheim zaczyna pracę w sklepie Anavrin, gdzie poznaje Love Quinn. Zakończenie jest równie zaskakujące, co w pierwszym sezonie.