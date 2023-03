Stary dobry Joe Goldberg powrócił. Jak wypadł nowy sezon hitowego serialu "Ty"?

Pierwsza część 4. sezonu serialu o najsłynniejszym stalkerze serwisu Netflix zapowiadała się dość obiecująco. Nie można jej zarzucić, że w porównaniu do poprzednich sezonów wypadła blado, wręcz przeciwnie - pomysł twórców na to, by nieco ożywić i odświeżyć powtarzający się schemat, bo na nim tak naprawdę opiera się cała seria, był strzałem w dziesiątkę. I to byłby dobry moment, żeby pożegnać się z Pennem Badgleyem w roli Joe Goldberga, bo myślę, że przez zmiany, które notabene dobrze zagrały w pierwszej części, widz był niejako powoli przygotowywany do tego, że to będzie już ostatni sezon serialu "Ty". Aż pojawiła się druga część i konkretnie namieszała, a ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz zostałam przez jakikolwiek serial tak bardzo wyprowadzona w pole.