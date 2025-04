Jeśli lubisz Harry'ego Pottera, to musisz poznać ten adres. To tam powstaje nowy park rozrywki

Do tej pory w Europie można było odwiedzić kilka parków rozrywki, do których z Polski łatwo można było się dostać. Najbardziej dostępnym jest oczywiście Energylandia, czyli miejsce dla fanów rollercoasterów położone w Zatorze pod Krakowem. Do pozostałych parków należy Disneyland w Paryżu, holenderski Efteling czy ulokowany w miejscowości Rust niemiecki Europa-Park. Za jakiś czas do listy europejskich parków rozrywki dołączy kolejny, którego miłośnicy mocnych wrażeń nie mogą przegapić - będzie to Universal w Wielkiej Brytanii.