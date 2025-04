Nie trzeba było długo czekać na średnio lotny humor odnoszący się do koloru skóry aktora, który wcieli się w Severusa Snape'a. W moim przypadku opinia na ten temat jest dość prosta - o ile radykalna zmiana wyglądu postaci historycznej budziłaby we mnie obiekcje, o tyle póki obracamy się w świecie fantastyki, czarodziejów, elfów, krasnoludów, czy innych istot które są wytworem fikcji, naprawdę nie uważam, że jest to powód do tak kosmicznych rozmiarów roztrząsania i wieszczenia upadku serialu (który tak naprawdę jeszcze nie powstał) przez tę "kontrowersyjną decyzję". Swoją drogą chyba za wiele się nie zmieniło względem kilkudziesięciu lat, jeśli wciąż uznajemy zatrudnianie niebiałych aktorów za skandal czy kontrowersję.



Wracając jednak do meritum - moim zdaniem problem tego serialu w ogóle nie tkwi w aktorach - Max zgromadził naprawdę solidny casting. Johna Lithgowa zapewne wielu przedstawiać nie trzeba - to doświadczony i bardzo wszechstronny aktor, który wniesie sporo mądrości do kreacji Albusa Dumbledore'a. Po obejrzeniu "Kaosu" z Janet McTeer mam o niej tylko dobre zdanie i myślę, że ma spore szanse, by odnaleźć się i wypłynąć na ciekawe aktorskie wody w roli surowej, acz jednocześnie ciepłej Minerwy McGonagall. Najbardziej chwalony (i chyba słusznie) jest casting Nicka Frosta do roli Hagrida - zwłaszcza na poziomie wizualnym myślę, że będzie to inny, ale absolutnie nie gorszy gajowy, niż ten, którego pamiętamy. Wreszcie wywołany do tablicy Paapa Essiedu, aktor, któremu talentu bardzo ciężko odmówić - jeśli ktoś nie widział "Gangów Londynu" lub "Men", może go chociaż kojarzyć ze świetnej kreacji w "Czarnym lustrze" sprzed dwóch lat.