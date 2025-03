Gwiazda Harry'ego Pottera założyła konto na OnlyFans. Chce spłacić długi

„To treści skierowane głównie do osób, które mają fetysz lub są szczególne zainteresowanie włosami” - wyznała w podcaście „Before We Break Up Again” z 10 marca. „Od dłuższego czasu publikuję na Instagramie filmiki związane z moimi włosami i zauważyłam, że zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie” - dodała.



Podkreśliła przy tym, że komentarze, które otrzymuje, nie mają podtekstu seksualnego. „Nigdy nie są obsceniczne czy lubieżne, ludzie po prostu fascynują się moimi włosami. Pomyślałam więc: chrzanić to, zrobię coś bardzo niszowego”.



37-letnia aktorka, prywatnie mama czwórki dzieci, zdaje sobie sprawę, że jej decyzja może wzbudzić kontrowersje, ale widzi w tym również wyjątkową szansę.



„To było dla mnie dość wyzwalające. Przez większość kariery byłam postrzegana jako skromna i stateczna aktorka, a teraz robię coś zupełnie innego. Coś dziwacznego, coś w stu procentach mojego, odrobinę perwersyjnego. Czemu nie?”