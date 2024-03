Widzowie są przerażeni horrorem, który podbija polskiego Netfliksa. Nie każdemu jest do śmiechu

To już chyba swego rodzaju guilty pleasure. Najwyraźniej wiele osób interesuje to, czego inni ludzie tak bardzo bali się dwa lata temu. Możliwe też, że niektórzy użytkownicy trafili na ten tytuł przypadkowo. W takim razie należy im raczej współczuć niż zazdrościć. „Uśmiechnij się” to horror w reżyserii Parkera Finna. Opowiada historię dr Rose Carter (Sosie Bacon), która bierze udział w bardzo dziwnym zdarzeniu z udziałem pacjentki. Po tej sytuacji w jej życiu zaczynają dziać się podejrzane rzeczy. Nic nie wydaje się już być takie, jakie wcześniej. Z traumatycznej chwili zapamiętała głównie szeroki uśmiech na twarzy tajemniczej kobiety. To właśnie on będzie ją teraz prześladował. Film „Uśmiechnij się” sprawił, że wiele osób po seansie bało się wyjść normalnie na ulicę. Z pewnością w tym temacie nie pomogła akcja reklamowa, która miała miejsce podczas meczu baseballu w Stanach Zjednoczonych. Wśród kibiców na trybunach znaleźli się także nieruchomo stojący ludzie z demonicznym uśmiechem na ustach.