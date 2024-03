W kosmosie nikt nie usłyszy ich krzyków - a będzie ich sporo. Oto pierwszy zwiastun nowego "Obcego"

„Obcy: Romulus” to - jeśli nie liczyć crossoverów z Predatorem - 7. film z serii. Po tym, jak przy okazji „Prometeusza” powrócił do niej Ridley Scott, dając nam później „Przebudzenie” w 2017 r., stworzenie najnowszej odsłony zostało powierzone Fede Alvarezowi, autorowi docenionych horrorów i dreszczowców pokroju „Martwego zła”, „Nie oddychaj” czy „Dziewczyna w sieci pająka”. Warto dać filmowcowi szansę: to zdolny artysta, tymczasem Ridley Scott, no cóż, nie ma ostatnio najlepszej passy, a jego „Przymierze” zostało zmieszane z błotem przez... chyba wszystkich.



Rzućmy okiem na zapowiedź tego, co upichcił dla nas Alvarez.