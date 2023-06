Kiedy "Venom 3" trafi do kin? Jest przybliżona data

Mimo że emocjonujący pojedynek kasowy rozgrywał się będzie jesienią, to przeczuwam, że będzie naprawdę gorąco - w końcu Marvel i DC to dwa konkurujące ze sobą uniwersa. Starcie superbohaterów z dwóch różnych światów po raz pierwszy miało miejsce w 2011 roku, kiedy to filmy "X-Men: Pierwsza klasa" oraz "Green Lantern" zadebiutowały praktycznie w tym samym czasie, bo w czerwcu w zaledwie dwutygodniowym odstępie. Kolejne nastąpiło w 2017 roku przy okazji premier "Thor: Ragnarok" i "Liga Sprawiedliwości". W obu przypadkach szala zwycięstwa przechyliła się dość mocno na stronę Marvela. Dobrej passy nie przerwała także "Kapitan Marvel", która w roku 2019 rywalizowała z debiutującą miesiąc później produkcją "Shazam!", jednak to pojedynek "Thora" z "Ligą Sprawiedliwości" był do tej pory największy - film Marvela zarobił nieco ponad 850 milionów dolarów, a jego rywal - prawie 658 milionów dolarów, podaje Screen Rant.