Zdjęcia do filmu „Joker: Folie à Deux” dobiegły końca. Todd Phillips nakręcił drugą odsłonę swojego wielkiego hitu z 2019 roku, który odniósł spektakularny sukces komercyjny i artystyczny. Rzecz jasna, produkcja obrazu wciąż trwa, a czasu do kinowej premiery pozostało jeszcze sporo. „Joker 2” zadebiutuje na ekranach dopiero 4 października 2024 roku.



Tymczasem DC Comics i reżyser potwierdzili domknięcie prac na planie w social mediach. By to uczcić, opublikowali zupełnie nowe zdjęcia z filmu, na których możemy zobaczyć parę bohaterów - Jokera (Joaquin Phoenix) i Harley Quinn (Lady Gaga). W swoim wpisie Phillips podziękował całej obsadzie i ekipie oraz zapowiedział, że teraz „wpełznie do jaskini”, by zająć się montażem i złożeniem całości do kupy.