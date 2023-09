Wiadomo, kiedy Viaplay wycofa się z Polski. Kto przejmie od nich sport?

Viaplay, który w swojej ofercie posiada dostęp do wielu filmów i seriali, to przede wszystkim serwis obowiązkowy dla fanów sportu - za pośrednictwem platformy można było śledzić rozgrywki Premier League, Bundesligi czy UEFA Europe League, a także Formułę 1 i KSW. O tym, że serwis Viaplay ma wycofać się z Polski, pisaliśmy już pod koniec lipca bieżącego roku. Właśnie wtedy został opublikowany raport za drugi kwartał 2023 roku, który był jednocześnie informacją, że platforma wpadła w kłopoty finansowe, a nowa strategia zakładała opuszczenie kilku rynków, w tym polskiego. W tamtym momencie nie podano konkretnej daty, natomiast teraz wiadomo, kiedy to nastąpi.