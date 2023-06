Viaplay ma kłopoty. Czy serwis przetrwa kryzys?

Konkurencja rośnie, rozrywka oferuje coraz więcej, w związku z czym branża jest bardzo podatna na drobne zawirowania - rezygnować z usługi można bezpłatnie i w każdej chwili, a użytkownicy często nudzą się ofertą danej platformy i przenoszą się na inną, nie wspominając o szerszych zmianach konsumenckiej koniunktury, rosnących kosztach utrzymania i niepewnej gospodarczej sytuacji.



Teraz grupa przewiduje, że platforma Viaplay w drugim kwartale 2023 roku zanotuje ok. 4,5-4,6 mld koron szwedzkich przychodów i 250-300 mln koron straty operacyjnej. Na koniec tego miesiąca (czerwiec) ma mieć 7,7 mln subskrybentów, a to tylko ok. 60 tys. więcej niż na koniec marca.



Viaplay pojawiło się w Polsce w 2021 roku, ale nie cieszyło się tak ciepłym przyjęciem, jak choćby Disney+ - i to pomimo oferty, która teoretycznie powinna wzbudzić zainteresowanie (mnóstwo propozycji dla miłośników sportu i akcyjniaków). Niestety, platformie obrywało się za kiepską apkę, opóźnienia w transmisjach i jakość materiałów, a sport ogląda się przede wszystkim w linearnej telewizji na żywo.



