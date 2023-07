To oficjalne: Viaplay wychodzi z Polski. Co teraz z transmisjami rozgrywek sportowych?

Viaplay zadebiutował w Polsce w 2021 roku. Platforma szybko zaczęła w naszym kraju stawiać na transmisje sportowe na żywo - za jej pośrednictwem można oglądać m.in. mecze piłkarskie Bundesligi i Premier League, wyścigi Formuły 1, czy gale KSW. Niestety serwis wpadł w kłopoty finansowe i publikując raport za drugi kwartał 2023 roku, poinformował o nowej strategii, która zakłada opuszczenie kilku rynków. W tym naszego.



W ciągu roku Viaplay weszło na nowe rynki (w tym Wielkiej Brytanii i USA), co jest jednym z czynników, który wpłynął na zwiększenie kosztów operacyjnych. Dlatego chociaż przychody firmy w zeszłym kwartale się zwiększyły, to jednak strata wciąż była wyższa. Dodatkowo w ujęciu globalnym zmalała liczba użytkowników serwisu. Jak dowiemy się z raportu, w Polsce akurat subskrybentów przybyło. I to pomimo marcowej podwyżki cen abonamentu - pakiet miesięczny zdrożał z 34 do 55 zł.



Czytaj także: