Szmyt całą swoją osobą pokazuje nam, młodszym, że wiek to tylko liczba, a dojrzałość nie musi kojarzyć się smutno i szaro. Choć do tego ciężko jest momentami przekonać Vice jej rówieśników: schorowanych, zrezygnowanych, zgorzkniałych. Dlatego najstarsza didżejka w Polsce robi co może, by przełamywać stereotyp polskiego seniora: organizuje parady dla starszych osób, gra w sanatoriach, czy nieustająco zachęca do tańca i dobrej zabawy.