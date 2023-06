W nowym dokumencie o Iwonie Wieczorek, najbardziej poruszają słowa jej mamy. Dla nich warto go obejrzeć

Nie jest przecież łatwo mówić przed kamerami o zaginięciu jedynego dziecka, o tej niepewności, która towarzyszy jej przez całe życie. Wspominać ją, nie wiedząc, co się z nią dokładnie dzieje, gdzie jest, czy żyje i czy kiedykolwiek ją jeszcze zobaczy. Od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło już prawie 13 lat, a policja, prokuratura czy inne osoby zaangażowane w tę sprawę wciąż nie wiedzą, co się stało z nastolatką, która jak wielu jej rówieśników poszła na imprezę, lecz nie wróciła już z niej do domu. Takie sprawy ciągną się latami, powodując u najbliższych smutek, ból, żal czy wywołując inne, bardzo trudne emocje. Serial Viapley "Sprawa Iwony Wieczorek", choć można mu wiele zarzucić, najbardziej razi forma nieco przypominająca paradokumenty, portretuje mamę Iwony jako kobietę jednocześnie kruchą i silną, która przez wiele lat niemal poruszyła niebo i ziemię, aby dowiedzieć się, co się stało z ukochaną córką.