Sofia Vergara i jej najlepsze role. Nie potrzebowała występów w kinowych hitach, by pokochał ją cały świat

Sofia Vergara, którą lada moment ujrzymy w produkcji „Griselda”, znana jest przede wszystkim z roli Glorii Delgado-Pritchett w serialu ABC pt. „Współczesna rodzina” („Modern family”). Showbizowa historia tej amerykańsko-kolumbijskiej aktorki i modelki jest jednak znacznie dłuższa i bardziej złożona.



Urodziła się 10 lipca 1972 roku w Kolumbii - jej mama była gospodynią domową, a ojciec robił w przemyśle mięsnym. Starszy brat aktorki, Rafael, został zamordowany na jednej z ulic Bogoty, a młodszy, Julio, został aresztowany w związku z narkotykami i deportowany do USA. Vergara studiowała stomatologię, ale gdy tylko dostrzegła szansę na karierę w show biznesie, porzuciła naukę. Przeprowadziła się do Miami wraz z synem, siostrą i mamą.



Zaczęło się od ofert pracy w modelingu. Pozowała m.in. do kalendarzy, pojawiała się w reklamach (Pepsi), współprowadziła programy TV. To właśnie dzięki telewizyjnym show zyskała sławę - pod koniec lat 90. była współgospodynią dwóch programów dla hiszpańskojęzycznej sieci telewizyjnej Univision, które zapewniły jej rozpoznawalność. Najwięcej zawdzięcza jednak kontraktowi z ABC - od 2009 roku wcielała się w rolę Glorii Delgado-Pritchett w sitcomie "Współczesna rodzina"; to właśnie ta kreacja przyniosła jej po 4 nominacje do Złotych Globów i Emmy. Niestety, ostatecznie nie wręczono jej żadnej z tych statuetek.