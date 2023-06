Nowy zwiastun „Wiedźmina” wygląda fenomenalnie. Netflix został zmuszony do kroku wstecz

Od wielkiej radości do gigantycznego rozczarowania. Trudno inaczej patrzeć na to, co stało się z wiedźmińską franczyzą, odkąd wpadła w ręce Netfliksa. Każdy kolejny sezon serialu mocno odchodził od książkowego oryginału, nie dając wiele w zamian. Bo poza niezłą rolą Cavilla, kilkoma świetnie wyreżyserowanymi potyczkami i paczką mniejszych lub większych radości, produkcja mocno ciąży w kierunku bardzo generycznego fantasy. W telewizyjnej opowieści o wiedźminie Geralcie widać przede wszystkim niezrozumienie materiału źródłowego, a także rękę kiepskich scenarzystów o dość wąskich horyzontach.



Czytaj także: Tylko ten film może uratować "Wiedźmina". Netflix dostał właśnie ostatnią szansę