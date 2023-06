Tylko ten film może uratować "Wiedźmina". Netflix dostał właśnie ostatnią szansę

W świecie adaptacji sagi o wiedźminie znowu dużo się dzieje. 3. sezon głównego serialu wkrótce trafi do oferty Netfliksa, trwają zdjęcia do spin-offa o Szczurach, ogłoszono "Wiedźmin Fest" w Łodzi, a teraz wreszcie poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nowego filmu animowanego. "The Witcher: Sirens of the Deep" ("Wiedźmin: Syreny z głębin") to tytuł obrazu ogłoszonego we wrześniu 2021 roku. Animacja od Studia Mir nie wróci, wbrew przypuszczeniom, do postaci Vesemira; zamiast tego przeniesie na ekrany lub nawiąże do jednego z najbardziej lubianych - i, w mojej opinii, również najpiękniejszych - opowiadań z poprzedzających pięcioksiąg antologii. Mowa o tekście "Trochę poświęcenia", w którym jedną z bohaterek była bardka Essi Daven, nazywana "Oczkiem". To właśnie ona ma być jedną z głównych postaci filmu.



Trubadurka była przyjaciółką Jaskra, która nieszczęśliwie zakochała się w Geralcie. Wiedźmin zaprzyjaźnił się z artystką podczas pracy przy jednym ze swoich zleceń. Wzruszające opowiadanie nie doczekało się adaptacji w aktorskim serialu - być może teraz ten stan rzeczy się zmieni. Niestety, póki co nie mamy pewności, czy animacja opowie zupełnie nową historię o poetce, czy może zmiksuje świeżą opowieść ze znanym nam opowiadaniem, czy jednak, na co liczymy, pozostanie wierną ekranizacją. Być może po prostu spojrzymy na tę samą fabułę z perspektywy Oczka? To mogłoby być interesujące.



