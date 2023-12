Słodko, bardziej słodko, "Wonka". Ten film jest tak ciepły, że śnieg mógłby roztapiać

Każdy zaczynał od zera. Nawet Willie Wonka. Zanim został czekoladowym potentatem rozdającym złote bilety do swojej fabryki, był młodym chłopakiem bez grosza przy duszy, którego przy życiu trzymało jedynie wspomnienie o zmarłej matce i garść marzeń o wielkim sukcesie. Wierzył w ich spełnienie, nawet gdy rozwijała się przed nim perspektywa nocowania pod gołym, zimowym niebem. Jego historia jest więc opowieścią o ziszczeniu amerykańskiego snu. Przeszedł tę przysłowiową drogę od pucybuta do milionera tanecznym krokiem i ze śpiewem na ustach.



Prequel "Charlie'ego i fabryki czekolady" przemawia do nas językiem musicalu z gatunku tych najbardziej naiwnych, w których wystarczy jedna nutka, aby wszyscy rwali się do tańca. Wonka śpiewa tu równie chętnie, co księżniczki Disneya na widok zwierzątek. Bo nigdy nie traci dobrego humoru. Wie, że nie ma tego złego, czego by się słodkościami nie dało sprowadzić na właściwe tory. I to nawet jeśli przeciwko sobie ma przeciwników najgorszych z najgorszych - kapitalistycznych drapieżców.



