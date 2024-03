Nowy serial Apple’a śmieje się ze wszystkiego. Jest absurdalny, nieprzewidywalny i wspaniały

Nie lubię pisać o filmach czy serialach, że są propozycją „nie dla każdego” - ten niefortunny zwrot z jakiegoś powodu stał się recenzencką kliszą, choć przecież w gruncie rzeczy chyba żaden tekst kultury nie jest dziełem „dla każdego”. Nawet bardziej uniwersalne opowieści mają bowiem target, do którego trafią bardziej, niż do innej grupy odbiorców. Możemy się jednak zgodzić, że istnieją projekty bardziej przystępne od innych. Wydaje mi się, że „Dick Turpin” jest przykładem serialu, od którego może odbić się spora grupa widzów - należy on bowiem do tych tytułów, które z absurdu uczyniły swój fundament. Nie jest on tu w żaden sposób dawkowany, nie służy jako sporadyczne urozmaicenie. Przeciwnie, to prawdziwy festiwal nonsensownych dialogów, które potrafią - naprzemian - głęboko rozbawić i równie głęboko poirytować.



Mnie to pasuje. Jasne, przy tym natężeniu specyficznego humoru (tutaj: na wskroś brytyjskiego) często czuję się zażenowany czy wręcz zmęczony jakimś gagiem, jednak w większości przypadków doceniam momenty, gdy dowcip staje się czymś więcej, niż jedynie dygresją opartą na współczesnych idiomach. Zresztą - olbrzymim plusem tytułu jest różnorodność żartów. Są takie, które twórcy powtarzają w nieskończoność (doskonale wiedząc, że część odbiorców będzie reagować śmiechem, a innych trafi szlag - z tego samego powodu); są żarty ironiczne, ciepłe, niepoprawne politycznie, bardzo poprawne politycznie, błyskotliwe i bezdennie głupie, działające i przestrzelone. Nade wszystko jednak ujęła mnie nieprzewidywalność - dzięki tej dozie niedorzeczności epizodyczny rozwój akcji zawsze jest dla mnie zagadką. Przyjemne uczucie.



Stuart Lane robi z legendą Turpina to, co Monty Python z mitem króla Artura. Nie kryje się z czerpaniem inspiracji od legendarnej grupy, podobnie jak z puszczaniem oka do fanów seriali „Czarna Żmija” i „Nasza bandera znaczy śmierć”. Jak się uczyć, to od najlepszych, a Lane zdecydowanie uważał na lekcjach.