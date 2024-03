Możecie odetchnąć z ulgą. Jeden z najlepszych współczesnych seriali dostanie nie jeden, a dwa nowe sezony

"The Bear" spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów, ale również krytyków - produkcja została nagrodzona czterema Złotymi Globami, w tym za najlepszy serial i występ Jeremy'ego Allena White'a oraz Ayo Edebiri, a także dziesięcioma statuetkami Emmy. Nic zatem dziwnego, że właściwie wszyscy byli głodni tego, jak potoczą się losy Carmy'ego, Sydney oraz pozostałych pracowników baru z kanapkami Original Beef of Chicagoland. Nikt nie spodziewał się jednak, że widzowie dostaną dokładkę i to tak prędko - okazało się bowiem, że "The Bear" został potajemnie przedłużony na 4. sezon.