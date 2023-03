Czy "Wyrwa" to wierna adaptacja? Sprawdzamy różnice między książką a filmem

"Wyrwa" to kolejna już adaptacja prozy Wojciecha Chmielarza. Przy serialu "Żmijowisko" pisarz pełnił jednak rolę współscenarzysty, a w tym wypadku był konsultantem scenariuszowym. Swoją historię oddał więc w ręce innych artystów. Scenariuszem zajął się Marcin Ciastoń, a reżyserią - Bartosz Konopka. W jaki sposób twórcy filmu podeszli do oryginału? Chociaż drastycznie zmienili przedstawioną w nim fabułę, to jednak zachowali jego ducha i kręgosłup.



Książka i film na dobrą sprawę są o tym samym. To w końcu opowieści o dwóch zwyczajnych facetach, których połączyły niecodzienne wydarzenia. Janina (Karolina Gruszka) zginęła gdzieś w okolicach Mazur. Owdowiały Maciej Tomski (Tomasz Kot) rusza odebrać jej ciało. Rodzą się pytania, czym pochłonięta była jego żona na chwilę przed śmiercią? Szukając odpowiedzi, główny bohater poznaje jej kochanka - aktora Kamila Wojnara (Grzegorz Damięcki). Razem podadzą w wątpliwość teorie o wypadku i samobójstwie.



