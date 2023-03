"Tomasz Kot znał moją książkę lepiej ode mnie". Wojciech Chmielarz opowiada nam o filmowej "Wyrwie"

Jak wnioskuję z wcześniejszych wypowiedzi, co do reszty obsady, też nie miał pan zastrzeżeń.



Oczywiście, że nie. Co to są za nazwiska! Tomasz Kot świetnie się odnalazł w głównej roli Macieja Tomskiego. Jedna nasza interakcja na planie pokazuje zresztą jak bardzo ten film działa na własnych zasadach i że oddałem tę historię w dobre ręce. Mianowicie on mi tłumaczył, co chce zrobić, zaczął mnie o coś pytać, ja mu co prawda odpowiedziałem, ale nie miałem pojęcia, o co mu dokładnie chodzi. Na tym etapie znał książkę lepiej ode mnie.