Nie ma dramatu, jest gęsty thriller. Ten polski film wciąga jak bagno

"Wyrwa" to jedna z tych adaptacji, które ogląda się ze zdziwieniem, jak bardzo twórcy zmieniają pierwowzór, aby potem zdziwić się jeszcze bardziej, kiedy dociera do nas, ile udało się z książkowego oryginału w filmie zawrzeć. Scenarzysta Marcin Ciastoń odważnie reinterpretuje wydarzenia znane z prozy Wojciecha Chmielarza, żeby sprawdzały się na ekranie. Dlatego to, co w powieści rozgrywało się na przestrzeni paru miesięcy, tutaj zostaje ściśnięte w ramy jednego tygodnia. Twórcy wpisują bowiem całą historię między śmierć Janiny Tomskiej (Karolina Gruszka) a jej pogrzeb. Produkcja jest dzięki temu dynamiczna, a do tego wzbudza intensywne emocje.



Na wieść o śmierci żony Maciej Tomski (Tomasz Kot) rusza do Krainy Tysiąca Jezior, gdzie poznaje jej kochanka - aktora Kamila Wojnara (Grzegorz Damięcki). Chociaż zaczynają jako wrogowie, wspólnie rozpoczną poszukiwania mordercy kobiety. To fabularny rewers "Długu". Opowieść skupia się zwyczajnych facetach podejmujących ekstremalne decyzje, które nie wynikają w tym wypadku z poczucia zagrożenia, tylko żalu. Ta emocja zaślepia bohaterów, przez co nakręca się spirala oskarżeń wobec obcych i samych siebie. Szukanie jej ujścia, to manifest desperackiego pragnienia ulgi. Dlatego dwie sceny tańca przy Szarych mirażach - na początku i na koniec - są tu tak istotne. Drobne przesunięcia w ich tonacji spajają tę opowieść, zamykając ją w narracyjnej klamrze.



