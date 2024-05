Serial „X-Men '97” pobił rekord. Jest najchętniej oglądaną produkcją Disney+ w 2024 roku

Produkcja „X-Men ‘97” jest bezpośrednią kontynuacją legendarnej serii animowanej z 1992 roku – „X-Men: The Animated Series”. Widzowie musieli zatem czekać aż 32 lata na to, aby w końcu zobaczyć swoich ulubionych superbohaterów, narysowanych dobrze znaną im kreską. Twórcy najnowszej odsłony zdecydowali się nie tylko na zachowanie uwielbianej przez fanów stylistyki, ale też zaangażowali aktorów głosowych, których ostatni raz mogliśmy usłyszeć w swoich rolach ponad 3 dekady temu. Oczywiście w polskiej wersji językowej, bo o niej właśnie mowa. Były to naprawdę odważne i śmiałe posunięcie. Tak mocne uderzanie w nostalgiczne tony mogło skończyć się dwojako. Albo spektakularnym sukcesem, albo sromotną porażką. Nic pomiędzy. Na szczęście teraz wiemy już, że serial „X-Men ‘97” okazał się być tytułem wręcz perfekcyjnym.