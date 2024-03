„X-Men 97” to nie tylko nostalgiczna podróż dla podstarzałych nerdów. Recenzja

Kiedy Chris Clermont, komiksowy scenarzysta związany z X-Menami, przez 16 lat, prowadził tych bohaterów przez liczne przygody, nigdy nie zapominał o tym, że są oni w gruncie rzeczy ludźmi. Ba, w pewnym momencie w jego pracach dało się zauważyć, że liczba kadrów, na których oglądamy bohaterów w swetrach, golfach i dżinsach, gdy załatwiają swoje prywatne, rodzinne i sercowe sprawy, zaczyna niebezpiecznie rosnąć w stosunku do tego, kiedy pojawiają się obcisłych kostiumach i korzystają z supermocy. Ta pogłębiona analiza ich relacji, czasem niebezpiecznie skręcająca w stronę opery mydlanej, nadała charakterystyczny rys tej grupy bohaterów na lata i to właśnie z niej czerpali twórcy animowanych X-Menów, zarówno tych z lat 90., jak i tych nowych, których 2 pierwsze epizody wjechały wczoraj na Disney+.



Jeśli do czegoś można się tu przyczepić, to chyba przede wszystkim do tego, że niektóre decyzje artystyczne były nietrafione. Produkcja stoi bowiem w rozkroku z bardzo umowną kreską znaną z oryginału, a próbą unowocześnienia strony wizualnej. Doprowadza to do sytuacji, w której twarzy i ich mimika są trochę zbyt realistyczne w stosunku do reszty ciała czy tła. Nie jest to poważny zarzut, zwłaszcza że łatwo się do tego przyzwyczaić, ale niestety od czasu do czasu jest to widoczne.



Liczę również, że kolejne odcinki odważniej będą korzystać z późniejszych fabuł i rzadziej będą nawiązywać do kultowych opowieści Clermonta. W tym momencie jednak wygląda na to, że to jedna z najlepszych produkcji superbohaterskich ostatnich lat.



Produkcja dostępna jest na Disney+.