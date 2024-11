Kevin Costner spada z konia, ale "Yellowstone" dzielnie się na nim trzyma - oceniamy sezon 5B

W pierwszym odcinku 2. części 5. sezonu "Yellowstone" wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. Jeden wyjaśnia nieobecność Kevina Costnera, a drugi - kontynuuje rozpoczętą wcześniej narrację. John Dutton nie żyje, ale kowboje jakby nigdy nic, podróżują sobie do Texasu. Beth, w jednej scenie zapłakana po śmierci ojca, w kolejnej z właściwą sobie swadą wchodzi w konflikt z kuratorem społecznym. Jeśli do tej pory nie była waszą ulubioną postacią (niemożliwe!), to zacznie nią być, gdy zobaczycie, jak gasi papierosa na tyle co uprzątniętej puszce.