Niewiarygodne wieści dotarły do fanów "Yellowstone" - okazuje się, że twórcy planują przedłużyć serial na jeszcze jeden sezon. Tak przynajmniej podał serwis branżowy Puck i to właśnie na informacji z tego źródła opierają się wszystkie media. A dlaczego niewiarygodne? Ano dlatego, że jeśli uważnie śledziliście doniesienia na temat serialu Taylora Sheridana, to wiecie na pewno, że 5. sezon miał być tym ostatnim, co było wielokrotnie podkreślane.