Co zatem będzie się działo w finałowej odsłonie? Tego na szczęście nie wie nikt, nawet sami aktorzy - okazuje się, że twórcy "Yellowstone" postanowili zadbać o to, by przed premierą najnowszych odcinków nie pojawił się nawet najmniejszy spojler. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter opowiedziała o tym Christina Voros, reżyserka spin-offów "1883" i "The Madison", która stanęła również za kamerą sześciu epizodów "Yellowstone".