„Yellowstone”, sezon 5B: szokujący powrót serialu. Wiemy, co się stało z postacią Costnera

Następnie Beth i Kayce, dzieci Johna, udają się na miejsce zdarzenia; Kayce używa odznaki komisarza, by dostać się do willi otoczonej przez policję i zobaczyć wraz z siostrą ciało ojca. Alarm podniesiono po tym, jak John coraz bardziej spóźniał się na pierwsze przesłuchanie w sprawie impeachmentu. Beth stwierdza, że za wszystkim na pewno stoi ich przybrany brat, ale Kayce nie jest tego taki pewny.



Kilka scen później opowieść pokazuje nam jednak zleceniodawcę zabójstwa. Retrospekcja wyjaśnia, że to Sarah, partnerka Jamiego, wynajęła sprawców. W nocy Jamie odbiera telefon z zakodowaną wiadomością od morderców; gdy później wygłasza publiczne oświadczenie, oświadcza, że gubernator Dutron popełnił samobójstwo. Na przestrzeni finałowych epizodów czeka nas zatem wojna Beth z Jamiem. Nie wiadomo, jakie jeszcze skutki przyniesie śmierć tak ważnego bohatera w kontekście losów franczyzy.



Kevinn Costner nie zjawił się na premierze sezonu 5B „Yellowstone”. Mimo tego jego nazwisko wciąż pojawia się w czołówce jako pierwsze, a według napisów końcowych dalej pełni on funkcję producenta wykonawczego.