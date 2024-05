Gwiazdor "Yellowstone" mówi o dalszych losach ulubieńca widzów. Co dalej z Ripem?

"Yellowstone" nie traci na popularności, przez co ciągle rośnie w siłę. Dwa spin-offy już dostaliśmy, z czego jeden, "1923" doczeka się 2. sezonu. Prócz tego zapowiedziano też szereg innych osadzonych w uniwersum seriali. Największe emocje wzbudza "2024", o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy w maju zeszłego roku. Akurat chwilę po tym, jak ogłoszono, że Kevin Costner zamierza zrezygnować z dalszego udziału w produkcji głównej. Powód? Konflikt interesów. Praca nad tytułem nie pozwalała mu poświęcić się innemu projektowi - westernowi "Horyzont".



Twórca Taylor Sheridan dostosował się do nowej sytuacji, napisał zakończenie "Yellowstone" bez udziału Johna Duttona, ale Kevin Costner od jakiegoś czasu sugeruje, że jednak chciałby do produkcji wrócić. To się (prawdopodobnie) nie zdarzy, bo zdjęcia do finałowych odcinków zaraz się rozpoczną. Praca nad nimi jest tym, na czym teraz skupia się cała ekipa.