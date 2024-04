O ile nie dojdzie do opóźnień (co wcale nie jest wykluczone), już w maju wystartują prace na planie sezonu 5B „Yellowstone” - zamkną one sagę Taylora Sheridana. Będzie to zamknięcie nieco przedwczesne, bo wywołane kłótnią i odejściem Kevina Costnera. Teraz wiele wskazuje na to, że aktor może jednak powrócić w finale - jego przedstawiciele mieli bowiem poprosić Sheridana o pozwolenie na występ.



Tymczasem Ian Bohen, który wciela się w Ryana i w 4. serii awansował do grupy pierwszoplanowych postaci, zapoznał się już ze scenariuszem i ma na jego temat sporo dobrego do powiedzenia. W wywiadzie dla „Entertainment Tonight” Bohen obiecał, że fani będą zadowoleni z zakończenia serialu i że jego finał „będzie miał sens”. Dodał też, że warto czekać, ponieważ będzie to „najlepszy finał w historii”.