Jak odejście Kevina Costnera zmieniło zakończenie "Yellowstone"? Gwiazda serialu odpowiada

Kelly Reilly promuje aktualnie nadchodzący film ze swoim udziałem "Little Wing". Podczas rozmowy na temat produkcji Radio Times postanowiło jednak podpytać aktorkę o nadchodzące zakończenie "Yellowstone". Jak się okazuje, gwiazda nie może się już doczekać powrotu na plan serialu.



Zdjęcia do drugiej części 5. sezonu "Yellowstone" mają ruszyć tego lata. Kelly Reilly tłumaczy, że to przez pogodę, jaka panuje w Montanie. Tam zima trwa bowiem "od listopada do maja i pada wtedy śnieg. Nagrywanie tego serialu w śniegu z końmi jest po prostu niemożliwe. W zeszłym roku straciliśmy okienko pogodowe ze względu na strajk aktorów".