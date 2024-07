"Yellowstone" dostanie godnego następcę? Nowy western twórcy hitowego serialu otrzymał datę premiery

Populacja seriali Taylora Sheridana regularnie się powiększa. Oczywiście, perłą w jego dorobku pozostaje "Yellowstone". Ale przecież w międzyczasie zaserwował nam inny megahit, "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone'em. Dostaliśmy też kilka pomniejszych hitów, ale wciąż hitów: spin-offy sagi rodu Duttonów - "1883" i "1923" - "Mayor of Kingstown" i "Special Ops: Lioness". Niedługo dołączy do nich "Landman". Gdzie go wypatrywać? Tam, gdzie można oglądać pozostałe produkcje płodnego twórcy: na SkyShowtime.



Akcja "Landmana" zabiera nas do nowopowstałych miasteczek zachodniego Teksasu. Fabuła powstała w oparciu o historię przedstawioną w 11-odcinkowym podcaście "Boomtown". To historia opowiedziana z dwóch perspektyw - pracowników naftowych i miliarderów, którzy spowodowali przewrót, mający zmienić klimat, gospodarkę i geopolitykę.