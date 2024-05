Lubisz „Yellowstone”? Jeśli tak, to musisz zobaczyć inny serial jego twórcy. Jest bezwzględny

„Special Ops: Lioness” na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypomina „Yellowstone”. To jednak jedynie pozory, gdyż te dwie produkcje łączy co najmniej kilka wspólnych cech, są one po prostu ukryte nieco głębiej. Chodzi przede wszystkim o wszechobecną bezwzględność, stawianie na swoim i bezkompromisowość. Oczywiście światy przedstawione znacznie się od siebie różnią. Akcja serialu „Yellowstone” rozgrywa się w dzikiej Montanie. Tutaj każdy liczy na to, że uda mu się zdobyć chociaż fragment cennej ziemi. Z kolei rodzina Duttonów za wszelką cenę chce bronić tego, co do nich należy. „Special Ops: Lioness” zabiera widzów zupełnie gdzie indziej. Prezentuje brutalny świat tajnej jednostki CIA. Co warto zaznaczyć, tutaj władza leży w rękach kobiet. To właśnie one muszą podejmować ciężkie decyzje i mierzyć się z ich tragicznymi konsekwencjami. Nie ma miejsca i czasu na żadne kompromisy. Chyba że życie jednostki przestaje już być tak wielce istotne.