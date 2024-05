To nie koniec "Yellowstone"! W sequelu pojawi się wasz ulubiony bohater

W listopadzie nadejdzie koniec. Wtedy bowiem zadebiutuje druga część 5. sezonu "Yellowstone". To będą już ostatnie odcinki serialu, na punkcie którego najpierw oszaleli Amerykanie, a od jego premiery w naszym kraju (wraz ze startem SkyShowtime) również Polacy. Jak już od dłuższego czasu wiadomo, w finale nie zobaczymy wcielającego się w główną rolę Kevina Costnera. Aktor odszedł z produkcji, żeby móc w pełni poświęcić się pracy przy swoim projekcie - dwuczęściowym westernem "Horyzont".



Dzisiaj "Yellowstone" to już nie tylko jeden serial, ale prężnie rozwijające się uniwersum. Do tej pory dostaliśmy dwa sezony, z czego jeden, "1923", doczeka się kontynuacji. Prócz tego pojawi się też szereg innych produkcji osadzonych w wykreowanym przez Taylora Sheridana świecie. Jednym z nich będzie sequel tytułu głównego, który zapowiedziano wraz z informacją o odejściu Kevina Costnera. Od początku mówiło się, że zobaczymy w nim Matthew McConaughey. Do obsady miała też dołączyć Michelle Pfeiffer.