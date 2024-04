Aktor ze spin-offu "Yellowstone" zniknął. Szuka go policja

Cole Brings Plenty znany jest z serialu "1923" będącego spin-offem hitowej produkcji "Yellowstone". Odtwórca roli pasterza Pete'a Plenty'ego Cloudsa jest także siostrzeńcem Mo Brings Plenty'ego, gwiazdy westernu z Kevinem Costnerem w roli głównej. To właśnie on jako pierwszy udostępnił na Instagramie plakat z wizerunkiem Cole'a, informując, że jeździ on białym Fordem Explorerem, a ostatni raz widziany był 31 marca w mieście Lawrence. Kilka godzin później okazało się, że 27-letni mężczyzna jest poszukiwany przez policję w Kansas w związku z zarzutami o stosowanie przemocy domowej.