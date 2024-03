Young Leosia o "produktach" branży muzycznej: "To się mówi tylko dziewczynom"

Young Leosia skomentowała zjawisko "industry plant", nawiązując szczególnie do współpracujących z nią raperek i do samej siebie. "Mordy, no ku*wa, ogarnijmy się" - zaapelowała do tych, którzy twierdzą, że dziewczyny w branży muzycznej osiągają sukces nie dzięki talentowi, a koneksjom i popularności innych gwiazd.