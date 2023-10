Young Leosia komentuje zdjęcie z Marcinem Dubielem. Raperka odcina się od youtubera

Co do zdjęcia Marcina, była to fota pod samolotem, którym wracałam ja, moja ekipa Baila Ella, Bambi i milion innych ludzi ze Szczecina do Warszawy po piątkowej gali FAME. Nigdy nie wybierałam się na żadną Ibizę z Marcinem, bo też się po prostu nie znamy prywatnie. YouTube i jego wieloletni twórcy to nie moja branża. Nie chcę wchodzić w tematy, na których wiedzę czerpię jedynie z filmików w internecie

- skomentowała.