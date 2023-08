Young Leosia napisała diss na sąsiadkę. Muzyka spoko, ale wersy klejone są na gumę do żucia

Najnowszy singiel Young Leosi - "Nie wiem o co chodzi" - zadebiutował w sieci 2 dni temu. Utrzymany w klimacie kawałka "No weź" z płyty "club2020" odcina się w pewien sposób od stylu, który raperka zaprezentowała w utworach "Szklanki" czy "Jungle Girl". W rytm ostrzejszego bitu Leosia w prostych słowach twierdzi, że nie obchodzi jej to, co się wokół niej dzieje, zwracając uwagę na niunie, zrobione buzie i znaczki na bluzach. I o tyle, o ile rytm jest naprawdę chwytliwy, to jednak przekaz w zasadzie nie ma sensu, choć z teledyskiem współgra dobrze. A skoro o teledysku mowa, warto zwrócić uwagę na to, że jest on bardzo prosty, zrobiony trochę na wiadomo czym (a ładniej mówiąc - jest po prostu beztroski i na luzie, bez udziwnień). Choreografia, którą odtwarzają dziewczyny, jest zrobiona prawdopodobnie po trosze pod tiktokowe trendy, a jak wiadomo tańce na TikToku przyjmują się zwykle bardzo dobrze, po czym płyną z prądem viralu.