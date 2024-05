Zack Snyder zdradził oryginalne plany na DCEU. Tak prezentowałby się los Supermana

DCEU zmienia się w DCU. W dodatku pod wodzą dobrze znanego fanom superbohaterów Jamesa Gunna (i Petera Safrana). Twórca "Legionu samobójców. The Suicide Squad" i jego spin-offu "Peacemakera" zamierza zrestartować całe uniwersum. W kinie nowa odsłona franczyzy ruszy wraz z zapowiadanym od dawna "Supermanie" (wcześniej: "Superman: Legacy"), które ma się pojawić w przyszłym roku. W tytułowej roli zobaczymy w nim Davida Corensweta. Z tego właśnie względu saga Henry'ego Cavilla kończy się wraz z cameo w scenie po napisach końcowych "Black Adama".



A co by było gdyby Zack Snyder mógł dokończyć swoje DCEU? Szansy na to raczej nie dostanie, ale na szczęście nie musimy już się nad tym zastanawiać. Reżyser miał przygotowany plan na dalsze losy Supermana, którymi podzielił się w niedawnym wywiadzie. To właśnie pod nie szykował grunt w "Batmanie v Supermanie: Świcie sprawiedliwości" oraz "Lidze Sprawiedliwości".