Snyder mówi, że Netflix odrzucił jego pomysł na serial, bo był zbyt kontrowersyjny

Tak, bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Nikt nie chciał „Źródła”, ale ja byłem nim bardzo zainteresowany. Stworzyłem nawet wielki koncept adaptacji i myślę, że wyszłoby to niesamowicie, ale nikt nie chciał się za to zabrać, bo to dla nich tabu. Ayn Rand jest tematem tabu. Wśród inteligencji, bo uważają ją za faszystkę, a książkę za faszystowski materiał propagandowy. Nie dlatego lubię tę książkę - tak się składa, że mi się podoba, bo według mnie stanowi bezpośredni komentarz do kręcenia filmów. Opowieść o architekcie, który nie zamierza budować takich budynków, jakie chcą wszyscy inni - i o walce, jaką musi podjąć, aby te budowle były dokładnie takie, jak sam sobie zażyczy. Oczywiście, że mi się to podoba. Jestem pewien, że jest wielu reżyserów, którzy nie lubią „Źródła”, ale to sporo mówi. (...) Nie wiem, czy świat jest gotowy na ekranizację. Ale tak, z pewnością jestem fanatykiem tej książki. Także dlatego, że to melodramat. Jedna z najbardziej melodramatycznych rzeczy wszech czasów

- opowiedział reżyser.