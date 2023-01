"Zakłamane życie dorosłych" pięknie pokazuje tęsknotę za latami 90. Na taki serial czekałam

Przez sześć odcinków wyruszamy z Giovanną przez podróż po Neapolu, nastoletnich radościach, troskach, ale też przyglądamy się rodzinnym tajemnicom i poznajemy historię pewnej bransoletki. Mimo że dynamika serialu niekiedy kuleje, sceny są przydługie, a główna bohaterka zbyt poważna, jak na swój wiek, to "Zakłamane życie dorosłych" jest serialem, w którym każdy z nas może się przejrzeć. Bo przecież też mieliśmy kiedyś 15 lat, poszukiwaliśmy własnej tożsamości, buntowaliśmy się, kłóciliśmy się z rodzicami. To serial inny, niż młodzieżówki dostępne na platformie. Nawet młodzieńcze zauroczenia czy pierwszy seks jest pokazany zupełnie inaczej, niż w młodzieżowych produkcjach. Nie ma tam żadnego romantyzmu, a bohaterowie nie żyją razem długo i szczęśliwie. Nowa pozycja Netfliksa jest takim trochę powrotem do przeszłości lat szkolnych, z tym że akcja dzieje się nie w Polsce, a we Włoszech, gdzie podglądamy świetnie zresztą portretowane przez Elenę Ferrante włoskie społeczeństwo: komunistów, religijnych Włochów, elity oraz społeczność żyjącą na granicy marginesu społecznego. Dużym plusem serialu jest świetna ścieżka dźwiękowa. Usłyszymy wielkie hity lat 90. jak m.in. "All That She Wants" Ace of Base" i włoskie szlagiery. Ci, którzy dorastali w latach 90. na pewno spojrzą na ten serial z olbrzymią nostalgią.