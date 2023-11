Nawet gwiazda Bonda nie uratowała nowego thrillera Netfliksa. A zapowiadało się tak dobrze

"Zamknięcie" to jeden z tych filmów Netfliksa, który kusi gwiazdorską obsadą i mrocznym motywem, jednak to wszystko, co jest w stanie zaoferować widzowi. A trzeba przyznać, że oba te elementy zwiastowały naprawdę mocną produkcję, za kamerą której stanęła Nour Wazzi. Jej bohaterami są Katherine (Famke Janssen), niegdyś bogata i sławna celebrytka oraz mieszkanka dworu Rowling Manor, który po śmierci męża odziedziczyła nie ona, a jej pasierb Jamie (Finn Cole). Chorym dzieckiem, dręczonym przez napady, opiekowała się nastoletnia wówczas Lina (Rose Williams), adoptowana przez Katherine córka jej dawnej przyjaciółki, a także prywatny lekarz Jamiego - Robert (Alex Hassell). Jak nietrudno się domyślić, między rodziną atmosfera gęstnieje, kiedy Lina bierze ślub z Jamiem, a luksusowa posiadłość staje się teraz również jej własnością.



Katherine poznajemy w momencie, gdy jest przykutą do łóżka pacjentką, która zaledwie kilka dni temu wybudziła się ze śpiączki i został zdiagnozowany u niej zespół zamknięcia. Pielęgniarka neurologiczna McKenzie (Anna Friel), która próbuje poznać przyczynę rozległych obrażeń u swojej pacjentki, próbuje dowiedzieć się, co sprawiło, że w tak krytycznym stanie trafiła do szpitala. Nie mogąc porozmawiać z kobietą, odkrywa, że istnieje jeden sposób na to, jak się z nią porozumieć, stając tym samym przed ujawnieniem mrocznego sekretu, jakim jest morderstwo.