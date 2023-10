Tak, ten film akcji Netfliksa naśladuje „Johna Wicka”. Ale robi to świetnie

"Balerina" to dobrze nam znana pieśń zemsty, ale śpiewana głosem, którego brzmienie wywołuje gęsią skórkę. Nie przeciera nowych szlaków, nie próbuje wyważyć kolejnych drzwi, ale wybornie ogrywa i realizuje to, co w brutalnym kinie odwetu i walki cenimy najbardziej. Warstwa wizualna winduje całość do ścisłej topki podobnych utworów z ostatniej dekady - dynamiczny montaż ustępuje miejsca dłuższym ujęciom podczas fenomenalnie skomponowanych choreograficznie, imponujących sekwencji potyczek. Kamera z niezachwianą pewnością i zaskakującą prędkością podąża za walczącymi; reżyseria każdej, dosłownie każdej ze scen starć przywodzi na myśl najlepsze wysokobudżetowe ikony gatunku. Wszystko, co tu widzimy, rozgrywa się w interesujących sceneriach, które stają się istotnym komponentem sekwencji pościgów czy mordobicia. Nie ma tu miejsca na nudę i szarzyznę - każdy z kadrów tętni nie tylko przemocą, lecz także mnogością intensywnych kolorów.



Fabuła jest prosta i pretekstowa, ale dokładnie taka powinna być w tego rodzaju kinie - szkoda, że twórcy poświęcają jej nieco zbyt wiele uwagi, momentami pozwalając tej wtórności nas znużyć. Największym problemem w tej materii są... dialogi, które wybijają film z rytmu, męczą, niewiele wnoszą i nie brzmią najlepiej (i nie mam tu na myśli one-linerowych nawiązań do klasyków gatunku klasy B). Całość trwa jednak zaledwie półtorej godziny, z czego spory kawał to po prostu jakościowa, fachowo aplikowana rozrywka.