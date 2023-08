Zendaya zdradziła, w jaką rolę najbardziej chciałaby się wcielić

Zendaya to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd show-biznesu i raczej nie narzeka na brak pracy. Już w przyszłym roku odtwórczyni Rue Bennett w serialu "Euforia" pojawi się w 3. sezonie produkcji, a 15 marca 2024 roku odbędzie się premiera filmu "Diuna", gdzie Zendaya u boku Timotheego Chalameta wcieli się w Chani. Zarówno najnowsze, jak i te starsze role aktorki sprowadzają się jednak do tego, że zawsze gra ona protagonistkę, a wygląda na to, że artystka chętnie sprawdziłaby się jako odtwórczyni roli czarnego charakteru.