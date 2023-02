Zendaya tak odgrzewa kotlety, że smakują jak świeże. Jej styl jest nie do podrobienia

Pierwsza z nich to bladoróżowa suknia Valentino bez ramiączek. Romantyczna kreacja przyciągała wzrok przez ogromną ilość aplikacji-róż przyczepionych do sukni. Zendaya w sukni Valentino wyglądała pięknie i delikatnie. Zresztą nie tylko w niej, bo również tego wieczoru Zendaya miała na sobie pastelową slip dress. Suknie slip dress królują od kilku lat i wygląda na to, że na razie nie zmieni się to. Delikatne sukienki, przypominające halki do spania są świetne zarówno na wielkie wyjścia, jak i te w kameralnym gronie. Wszystko zależy od tego, jak ją wystylizujemy.