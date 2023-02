Zendaya pokazała pierścionek zaręczynowy. Pół internetu huczy od plotek

Internet huczy od plotek i nic dziwnego, bo jeśli Tom Holland i Zendaya naprawdę się zaręczyli, to może to być jedno z najgorętszych tegorocznych wydarzeń, które zapisze się w podsumowaniu 2023 roku. Zendaya wrzuciła z pozoru zwyczajne zdjęcie na Instastory, jednak uwadze obserwatorów gwiazdy nie umknęło to, że na palcu serdecznym znajduje się ogromny pierścionek i sieć zalała fala spekulacji - czy Zendaya i Tom Holland są zaręczeni?