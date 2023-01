Tobey Maguire rozwiewa wątpliwości: chce znów być Spider-Manem. I będzie nim

Kiedy do mnie zadzwonili, pomyślałem sobie: nareszcie! Otrzymałem telefon, po którym od razu byłem otwarty - gotowy, by zjawić się na miejscu i zrobić, co trzeba. Nie bez stresu, wiadomo. Zastanawiałem się: jak będzie to wyglądać? Jakiego rodzaju doświadczenie mnie czeka? Cóż, pokazać się obok wszystkich tych pięknych, utalentowanych i kreatywnych ludzi - to takie ekscytujące, prawdziwa frajda! Uwielbiam te filmy. Gdyby ci sami ludzie zadzwonili dziś do mnie i spytali: „czy pojawisz się dziś wieczorem, żeby spędzić razem trochę czasu?” lub „czy wpadniesz, by nakręcić z nami ten film, sprawdzić scenę albo zrobić coś ze Spider-Manem?”, odpowiedziałbym: tak! Bo dlaczego miałbym nie chcieć tego zrobić?

- opowiedział w zakulisowej książce „Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special”