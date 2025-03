Znalazł się zaginiony polski serial Netfliksa. Premiera już niedługo

Netflix lubi się z Polakami. Coraz więcej z nami kręci. Od paru lat co roku zapowiada mnóstwo rodzimych filmów i seriali, stopniowo nam je udostępniając. Mamy dopiero marzec, a w ostatnich miesiącach dostaliśmy już "Wzgórze psów", "Kibica", "Zgon przed pogrzebem" i ostatnio "Tylko jedno spojrzenie" na podstawie książki Harlana Cobena. A przecież jeśli chodzi o rodzime produkcje, platforma się dopiero rozkręca.



Wśród zapowiedzianych jeszcze na najbliższe miesiące polskich premier można zauważyć "Projekt UFO". Tytuł znajomy, bo Netflix zapowiadał serial jeszcze w zeszłym roku. Pojawił się on wtedy w zapowiedziach platformy, ale potem gdzieś zniknął. W natłoku rodzimych nowości wszyscy o nim zapomnieliśmy. Teraz już na pewno go jednak zobaczymy. Platforma właśnie podała, kiedy możemy się go spodziewać. I jak się okazuje, wyląduje w serwisie już niedługo.